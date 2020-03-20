На Донбасі під обстрілами отримали поранення троє українських військових

20 березня збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню, обстрілявши українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї

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20 березня збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню, обстрілявши українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї

Про це, як повідомляє RegioNews, йдеться в вечірньому зведенні пресцентру штабу ООС.

Три обстріли було здійснено у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід": неподалік Мар'їнки – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; поруч з Новотроїцьким – з мінометів калібру 82 мм – 20 мін, з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; неподалік Широкиного – з автоматичного станкового гранатомету, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", було зафіксовано 5 обстрілів: поблизу Кримського – з мінометів калібру 120 мм – 20 мін; неподалік Луганського – з автоматичного станкового гранатомету та великокаліберних кулеметів; в районі населеного пункту Хутір Вільний – зі стрілецької зброї; поблизу Новгородського – з ручного протитанкового гранатомета; поруч з Новотошківським – з 82-мм мінометів – 10 мін.

В ООС зазначили, що підрозділи, які обороняються, дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь.

20 березня внаслідок ворожих обстрілів три військовослужбовці Об'єднаних сил отримали поранення. Їх було евакуйовано до військово-медичного закладу, де лікарями оперативно надано належну медичну допомогу.