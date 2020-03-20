На Донбасі під обстрілами отримали поранення троє українських військових
Про це, як повідомляє RegioNews, йдеться в вечірньому зведенні пресцентру штабу ООС.
Три обстріли було здійснено у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід": неподалік Мар'їнки – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; поруч з Новотроїцьким – з мінометів калібру 82 мм – 20 мін, з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; неподалік Широкиного – з автоматичного станкового гранатомету, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", було зафіксовано 5 обстрілів: поблизу Кримського – з мінометів калібру 120 мм – 20 мін; неподалік Луганського – з автоматичного станкового гранатомету та великокаліберних кулеметів; в районі населеного пункту Хутір Вільний – зі стрілецької зброї; поблизу Новгородського – з ручного протитанкового гранатомета; поруч з Новотошківським – з 82-мм мінометів – 10 мін.
В ООС зазначили, що підрозділи, які обороняються, дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь.
20 березня внаслідок ворожих обстрілів три військовослужбовці Об'єднаних сил отримали поранення. Їх було евакуйовано до військово-медичного закладу, де лікарями оперативно надано належну медичну допомогу.
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