Кличко підтвердив слова Авакова і розповів, хто зможе користуватися громадським транспортом
Про це мер повідомив під час брифінгу в КМДА, передає RegioNews.
За його словами, пасажирський транспорт у Києві зупиняється з 23 березня.
Спеціальними перепустками зможуть користуватися громадським транспортом тільки працівники аптек, лікарень, продуктових магазинів, ДСНС, правоохоронних органів, ЖКГ, стратегічних підприємств. Схеми маршрутів будуть опубліковані пізніше.
Кличко демонструє спеціальну перепустку
Також Віталій Кличко просить поліцію перейти на посилений режим роботи, киян - залишатися вдома і не гуляти в парках.
Варто зазначити, що обмеження в роботі громадського транспорту ніяк не впливають на проїзд по місту власним авто. Тут немає жодних обмежень, крім того, що виходити з будинку просять тільки в разі нагальних потреб.
Раніше Аваков заявив, що Київ повністю зупинить пасажирські перевезення.
Крім того, в містах України скасовують громадський транспорт.
- 19:43 21 березня На Донбасі тимчасово припиняється пропуск через лінію розмежування
- 19:20 21 березня Кернес заявив, що у губернатора Кучера "завелася зіркова хвороба" і порадив "не чіпати очей, носа і рота руками"
- 18:37 21 березня Одеський Привоз не закрився на карантин
- 18:20 21 березня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 17:57 21 березня На Харківщині запровадили режим надзвичайної ситуації
- 17:22 21 березня Телеміст про коронавірусну проблему: китайські медики погодилися поділитися досвідом
- 18:20 21 березня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 12:00 20 березня "Постапокаліпсис" у Нових Санжарах: без "халявного" 4G, проте з огірками
- 08:34 19 березня Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
- 19:10 19 березня Зник хлопчик, звуть Сашко, працює головою Миколаївської ОДА
- 13:00 18 березня Коломойського просять посунутися: в боротьбу за Рівненську облраду вступив Фірташ
- 10:00 18 березня Хроніки українського карантину: Львів – насторожений до світу