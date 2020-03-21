Кличко підтвердив слова Авакова і розповів, хто зможе користуватися громадським транспортом

У суботу, 21 березня, мер столиці Віталій Кличко підтвердив попередню інформацію міністра внутрішніх справ Арсена Авакова про те, що в Києві будуть припинені пасажирські перевезення в громадському транспорті

Фото: скрін з відео

У суботу, 21 березня, мер столиці Віталій Кличко підтвердив попередню інформацію міністра внутрішніх справ Арсена Авакова про те, що в Києві будуть припинені пасажирські перевезення в громадському транспорті

Про це мер повідомив під час брифінгу в КМДА, передає RegioNews. За його словами, пасажирський транспорт у Києві зупиняється з 23 березня. Спеціальними перепустками зможуть користуватися громадським транспортом тільки працівники аптек, лікарень, продуктових магазинів, ДСНС, правоохоронних органів, ЖКГ, стратегічних підприємств. Схеми маршрутів будуть опубліковані пізніше. Кличко демонструє спеціальну перепустку Також Віталій Кличко просить поліцію перейти на посилений режим роботи, киян - залишатися вдома і не гуляти в парках. Варто зазначити, що обмеження в роботі громадського транспорту ніяк не впливають на проїзд по місту власним авто. Тут немає жодних обмежень, крім того, що виходити з будинку просять тільки в разі нагальних потреб. Раніше Аваков заявив, що Київ повністю зупинить пасажирські перевезення. Крім того, в містах України скасовують громадський транспорт.

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