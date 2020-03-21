Київ повністю зупинить пасажирські перевезення: Аваков заявив про тотальний карантин

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що в Україні планують посилити обмежувальні заходи на період карантину

Фото: Facebook

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що в Україні планують посилити обмежувальні заходи на період карантину

Про це Аваков написав у Facebook, передає RegioNews.

За його словами, посилення заходів планується в найближчі дні.

"В країні вже введені обмежувальні заходи. Вони будуть значно жорсткіші в найближчі дні - це продиктовано необхідністю. Це потрібно робити", - заявив Аваков.

За словами Авакова, треба виграти час, щоб зараз не захворіли якомога більше українців. Тому в країні необхідно вводити "тотальний повний карантин".

Аваков упевнений, що в країні має працювати тільки критично необхідні суб'єкти господарювання, незалежно від форм власності.

"Тотальний повний карантин - моя позиція, про яку хочу просити кожного з вас і буду наполягати на ньому, відповідно до моїх повноважень в органах влади. На даний момент в країні має працювати тільки критично необхідні суб'єкти господарювання, незалежно від форм власності. ...Решта мають бути закриті і люди повинні бути вдома на карантині... Про збитки і компенсації подумаємо і вирішимо пізніше, коли виживемо", - повідомив міністр.

Після чого Аваков повідомив, що Київ повністю зупинить пасажирські перевезення

"Київ повністю зупинить пасажирські перевезення з неділі, 22 березня. Розвозити будуть тільки працівників екстрених служб, аптек і продуктових магазинів",- написав він.

Нагадаємо, що Уряд ввів режим надзвичайної ситуації в Києві та ще двох областях