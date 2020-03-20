Зеленський розповів, що привезуть у гуманітарці з Китаю
Про це йдеться у зверненні президента Володимира Зеленського, пише RegioNews.
Президент повідомив, що в найближчі дві доби до України прибудуть:
• 10 млн високоточних лабораторних тестів, які будуть розподілені по всіх куточках України;
• 10 апаратів штучної вентиляції легень;
• 1 млн масок, які надійдуть в українські аптеки;
• 100 тисяч масок підвищеного захисту для лікарів і працівників поліції;
• 400 тисяч експрес-тестів та 10 тиcяч літрів дезінфекційної рідини.
Також глава держави подякував фахівцям Інституту молекулярної біології Національної академії наук України за оперативне виготовлення першої партії експрес-тестів.
Звернення Президента України щодо протидії поширенню коронавірусу від 20 березня 2020 року.
Доповідаючи про протидію поширенню коронавірусу в Україні станом на ранок 20 березня, Володимир Зеленський повідомив радісну новину. В Україні є перший пацієнт, який одужав від коронавірусу. Хворому з Чернівців було зроблено повторний лабораторний аналіз на коронавірус. І він вдруге показав негативний результат. Крім того, Президент подякував фахівцям Інституту молекулярної біології Національної академії наук України за оперативне виготовлення першої партії експрес-тестів, а також повідомив, що в ближчі дві доби до України прибудуть: • 10 млн високоточних лабораторних тестів, які будуть розподілені по всіх куточках України; • 10 апаратів штучної вентиляції легень; • 1 млн масок, які надійдуть в українські аптеки; • 100 тис. масок підвищеного захисту для лікарів і працівників поліції; • 400 тис. експрес-тестів та 10 тиc. літрів дезінфекційної рідини.Опубліковано Офіс Президента України Пʼятниця, 20 березня 2020 р.
Раніше президент повідомив про те, що перший українець вилікувався від COVID-19.
Наразі в Україні 26 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, 3 з них - летальні.
- 12:38 20 березня Зеленський доручив випустити на дороги більше автобусів і маршруток
- 12:30 20 березня У Києві можуть подовжити карантин після 3 квітня - КМДА
- 12:23 20 березня Зеленський розповів, що привезуть у гуманітарці з Китаю
- 12:21 20 березня Стало відомо, як в Україні борються з коронавірусом у в’язницях і СІЗО
- 12:11 20 березня В Україні вилікували першого хворого на коронавірус
- 12:04 20 березня Стан хворих коронавірусом у Дніпрі задовільний – ОДА
- 12:00 20 березня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 08:34 19 березня Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
- 10:00 18 березня Хроніки українського карантину: Львів – насторожений до світу
- 13:00 18 березня Коломойського просять посунутися: в боротьбу за Рівненську облраду вступив Фірташ
- 14:00 17 березня Хроніки українського карантину: як живе Житомир в надзвичайному стані
- 12:00 17 березня Хроніки українського карантину: як живуть коронавірусні Чернівці