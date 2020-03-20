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20 марта 2020, 13:04 23

Ученые НАНУ изготовили первую партию экспресс-тестов на коронавирус

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20 марта 2020, 13:04 23
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Институт молекулярной биологии Национальной академии наук Украины изготовил первую партию экспресс-тестов на коронавирус COVID-19 
Фото: Shutterstock
Институт молекулярной биологии Национальной академии наук Украины изготовил первую партию экспресс-тестов на коронавирус COVID-19 

Об этом проинформировал в видеообращении президент Украины Владимир Зеленский, пишет RegioNews.

"Мы получили первую партию экспресс-тестов, изготовленную Институтом молекулярной биологии Национальной академии наук Украины. Я благодарю наших ученых, наших специалистов за то, что в краткие сроки они смогли это сделать”, – отметил Зеленский.

Звернення Президента України щодо протидії поширенню коронавірусу від 20 березня 2020 року.

Доповідаючи про протидію поширенню коронавірусу в Україні станом на ранок 20 березня, Володимир Зеленський повідомив радісну новину. В Україні є перший пацієнт, який одужав від коронавірусу. Хворому з Чернівців було зроблено повторний лабораторний аналіз на коронавірус. І він вдруге показав негативний результат. Крім того, Президент подякував фахівцям Інституту молекулярної біології Національної академії наук України за оперативне виготовлення першої партії експрес-тестів, а також повідомив, що в ближчі дві доби до України прибудуть: • 10 млн високоточних лабораторних тестів, які будуть розподілені по всіх куточках України; • 10 апаратів штучної вентиляції легень; • 1 млн масок, які надійдуть в українські аптеки; • 100 тис. масок підвищеного захисту для лікарів і працівників поліції; • 400 тис. експрес-тестів та 10 тиc. літрів дезінфекційної рідини. Перегляд відео з субтитрами: https://bit.ly/2Qzm6ul

Опубліковано Офіс Президента України Пʼятниця, 20 березня 2020 р.

Также Зеленский рассказал, что именно привезут в гуманитарной помощи из Китая.

Также президент сообщил о том, что первый украинец вылечился от COVID-19.

Сейчас в Украине 26 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 3 из них - летальные.

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