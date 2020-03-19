В Украину вернулись еще около 20 тыс. граждан

За сутки, 18 марта, сотрудники Госпогранслужбы Украины совершили более 31 тысячи пропускных операций, подавляющее большинство которых (около 20 тысяч) – это оформление украинцев на въезд

Фото: DPSUkraine

За сутки, 18 марта, сотрудники Госпогранслужбы Украины совершили более 31 тысячи пропускных операций, подавляющее большинство которых (около 20 тысяч) – это оформление украинцев на въезд

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу пограничников.

Также в течение суток с привлечением транспорта ГСЧС, а также органов местной власти и волонтеров на востоке и западе страны доставлено в Украину почти 3,4 тыс. наших соотечественников.

Кроме того, за прошедшие сутки пограничники провели опрос относительно состояния здоровья и измерения температуры тела у почти 22 тысяч человек, которые ехали из-за границы или временно оккупированных территорий.

"На границе с Беларусью у украинца, который возвращался из-за границы, обнаружили повышенную температуру. Его доставили в медучреждение, где, предварительно, исключили заболевание коронавирусом. Этот мужчина и трое его попутчиков, среди которых и водитель автомобиля, находятся под наблюдением медиков", - говорится в сообщении.

Как сообщил спикер ГПС Андрей Демченко, за сутки 40 иностранцев не пустили в страну, пишет "Интерфакс-Украина".

По его словам, через государственную границу, линию разграничения и административную границу с Крымом в обоих направлениях было чуть более 31 тыс. человек, 27 тыс. из которых - это пропускные операции на государственной границе. По его словам, продолжается уменьшение пассажиропотока.

Демченко отметил, что пассажиропоток снижается не только на госгранице, но и на линии разграничения и на границе с Крымом, в частности, за последние сутки линию разграничения пересекли 3 тыс. 300 человек, большинство из которых направлялись в направлении оккупированной территории, а границу с Крымом - 1 тыс. 100 человек.

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По состоянию на 18 марта подтвердили еще 2 случая коронавируса - в Донецкой области и в Киеве. Таким образом, в Украине лабораторно подтверждено 16 случаев заболевания COVID-19.

17 марта государственную границу Украины пересекло почти 86,5 тысячи человек как на въезд, так и на выезд. Более 50 тысяч из них - это украинцы, которые возвращались домой из-за границы.

Словакия, Молдова, Польша, Чехия вводят временное ограничение на въезд, Болгария объявит список стран, чьих граждан не будут пускать в страну.

Укрзализныця отменяет поезда в Польшу - в ночь на 15 марта приостанавливается пассажирское железнодорожное сообщение с Польшей.