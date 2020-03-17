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17 березня 2020, 09:18 90

Чотири людини підхопили коронавірус в Україні – МОЗ

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17 березня 2020, 09:18 90
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Чотири людини в Україні отримали коронавірус всередині країни. Вони не подорожували за кордон
Фото: скрін з відео
Чотири людини в Україні отримали коронавірус всередині країни. Вони не подорожували за кордон

Як передає RegioNews, про це заявив головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко з трибуни парламенту 17 березня.

"На жаль, у нас в Україні вже 7 зареєстрованих випадків зараження коронавірусом. З них 4 випадки пов'язані з передачею даного вірусу всередині країни, на території нашої країни", - сказав він.

При цьому він зазначив, що ці випадки "не пов'язані з подорожами, тому ми, як міністерство охорони здоров'я, міняємо алгоритм діагностики та виявлення хворих коронавирусной інфекцією".

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Станом на 16 березня в Україні підтверджено вже 7 випадків зараження коронавірусом, два з яких - у Києві.

16 березня в Україну перестали пускати іноземців і закрили близько сотні пунктів пропуску, а з 17 березня Україна закриває пасажирське авіасполучення через пандемію коронавірусу у світі.

З 17 березня "Укрзалізниця" припиняє міжнародне пасажирське сполучення до кінця періоду загальнонаціонального карантину в Україні.

11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня. В Києві заборонили масові заходи, вчитись будуть дистанційно, а пробне ЗНО хочуть перенести.


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