Чотири людини підхопили коронавірус в Україні – МОЗ
Як передає RegioNews, про це заявив головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко з трибуни парламенту 17 березня.
"На жаль, у нас в Україні вже 7 зареєстрованих випадків зараження коронавірусом. З них 4 випадки пов'язані з передачею даного вірусу всередині країни, на території нашої країни", - сказав він.
При цьому він зазначив, що ці випадки "не пов'язані з подорожами, тому ми, як міністерство охорони здоров'я, міняємо алгоритм діагностики та виявлення хворих коронавирусной інфекцією".
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Станом на 16 березня в Україні підтверджено вже 7 випадків зараження коронавірусом, два з яких - у Києві.
16 березня в Україну перестали пускати іноземців і закрили близько сотні пунктів пропуску, а з 17 березня Україна закриває пасажирське авіасполучення через пандемію коронавірусу у світі.
З 17 березня "Укрзалізниця" припиняє міжнародне пасажирське сполучення до кінця періоду загальнонаціонального карантину в Україні.
11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня. В Києві заборонили масові заходи, вчитись будуть дистанційно, а пробне ЗНО хочуть перенести.
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