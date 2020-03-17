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17 марта 2020, 09:18 52

Четыре человека подхватили коронавирус в Украине – Минздрав

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17 марта 2020, 09:18 52
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Четыре человека в Украине получили коронавирус внутри страны. Они не путешествовали за границу
Фото: скрин с видео
Четыре человека в Украине получили коронавирус внутри страны. Они не путешествовали за границу

Как передает RegioNews, об этом заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко с трибуны парламента 17 марта.

"К сожалению, у нас в Украине уже 7 зарегистрированных случаев заражения коронавирусом. Из них 4 случая связаны с передачей данного вируса внутри страны, на территории нашей страны", - сказал он.

При этом он отметил, что эти случаи "не связаны с путешествиями, поэтому мы, как министерство здравоохранения, меняем алгоритм диагностики и выявления больных коронавирусной инфекцией".

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По состоянию на 16 марта в Украине подтверждено 7 случаев заражения коронавирусом, два из которых - в Киеве.

16 марта в Украину перестали пускать иностранцев и закрыли около сотни пунктов пропуска, а с 17 марта Украина закрывает пассажирское авиасообщение из-за пандемии коронавируса в мире.

С 17 марта "Укрзализныця" прекращает международное пассажирское сообщение до конца периода общенационального карантина в Украине.

11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля. В Киеве запретили массовые мероприятия, будут учиться дистанционно, а пробное ВНО хотят перенести.


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