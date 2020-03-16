Консульства Украины приостановили выдачу виз

Консульства Украины по всему миру временно прекратили прием граждан и выдачу виз для иностранцев

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Консульства Украины по всему миру временно прекратили прием граждан и выдачу виз для иностранцев

Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на пресс-службу МИД Украины.

"В связи с объявлением в Украине карантина, целью которого является предупреждение распространения вируса COVID-19, зарубежные консульские учреждения, консульские отделы в международных пунктах пропуска и Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины временно прекращают ведение приема граждан и выдачу виз с 14 марта 2020 года", - говорится в сообщении.

Как отмечается, информацию о возобновлении работы будет обнародовано дополнительно.

С вопросами МИД попросил украинцев обращаться по электронному адресу cons_vvp@mfa.gov.ua.

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Напомним, по состоянию на 16 марта в Украине подтверждено 5 случаев заражения коронавирусом.

11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля. В Киеве запретили массовые мероприятия, будут учиться дистанционно, а пробное ВНО хотят перенести.

16 марта в Украину перестали пускать иностранцев и закрыли около сотни пунктов пропуска, а с 17 марта Украина закрывает пассажирское авиасообщение из-за пандемии коронавируса в мире.