ООС: бойовики 6 разів порушили режим тиші

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення

Фото: ООС

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр штабу операції Об’єднаних сил.

13 березня збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Чотири обстріли були зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Обстріли відбулися два рази поблизу населеного пункту Лебединське, поруч з населеним пунктом Славне, неподалік від Новомихайлівки.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив два обстріли неподалік від Оріхового та поруч з Кримським.

Українські захисники вогонь у відповідь не відкривали, дотримуючись режиму тиші.

Нагадаємо, 12 березня в Донецькій області бойовики прицільним пострілом поранили українського військового.