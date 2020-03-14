ООС: боевики 6 раз нарушили режим тишины

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения

Фото: ООС

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессцентр штаба операции Объединенных сил.

13 марта вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Четыре обстрела зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Обстрелы произошли два раза вблизи населенного пункта Лебединское, рядом с населенным пунктом Славное, неподалеку от Новомихайловки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник произвел два обстрела неподалеку от Орехового и рядом с Крымским.

Украинские защитники огонь в ответ не открывали, придерживаясь режима тишины.

Напомним, 12 марта в Донецкой области боевики прицельным выстрелом ранили украинского военного.