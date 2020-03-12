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12 березня 2020, 17:05 6

В Донецькій області бойовики прицільним пострілом поранили українського військового - ООС

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12 березня 2020, 17:05 6
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12 березня, вкотре порушивши всі можливі домовленості, російські окупанти обстріляли підрозділи Об’єднаних сил поблизу Зайцевого в Донецькій області
Фото: pixabay.com
12 березня, вкотре порушивши всі можливі домовленості, російські окупанти обстріляли підрозділи Об’єднаних сил поблизу Зайцевого в Донецькій області

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр штабу операції Об’єднаних сил.

Бойовики відкривали вогонь з протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Також зафіксовано роботу ворожих снайперів.

"За підтвердженими даними, напередодні з Росії на цю ділянку фронту прибули російські снайпери, які приїхали на українську землю для складання іспитів”, - зазначили в ООС.

Окупанти прицільним пострілом поранили одного українського захисника. Пораненому воїну негайно надали медичну допомогу.

Також в ООС повідомили, що у відповідь українські військові, використовуючи дозволене озброєння, знищили вогневі точки бойовиків. Втрати уточнюються.

Нагадаємо, у середу, 11 березня, збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню.


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