В Донецькій області бойовики прицільним пострілом поранили українського військового - ООС
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр штабу операції Об’єднаних сил.
Бойовики відкривали вогонь з протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Також зафіксовано роботу ворожих снайперів.
"За підтвердженими даними, напередодні з Росії на цю ділянку фронту прибули російські снайпери, які приїхали на українську землю для складання іспитів”, - зазначили в ООС.
Окупанти прицільним пострілом поранили одного українського захисника. Пораненому воїну негайно надали медичну допомогу.
Також в ООС повідомили, що у відповідь українські військові, використовуючи дозволене озброєння, знищили вогневі точки бойовиків. Втрати уточнюються.
Нагадаємо, у середу, 11 березня, збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню.
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