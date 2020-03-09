На Донбасі активізувалися окупанти: що відомо
9 березня, починаючи з 11:00, проросійські терористи почали обстрілювати українських військових і скинули на них гранату
9 березня, починаючи з 11:00, проросійські терористи почали обстрілювати українських військових і скинули на них гранату
Про це повідомляють RegioNews із посиланням на прес-службу Міністерства оборони України.
О 08:40 поблизу Первомайська противник випустив п’ять мін 120-го калібру у напрямку опорних пунктів українських військ біля Оріхового. Об 11:00 ворог застосував міномети калібру 82 мм в районі Зайцевого, з витратою чотири боєприпаси.
Також неподалік Широкіного з напрямку Саханки окупанти використали БПЛА, з якого скинули гранату ВОГ-17.
Як інформували RegioNews раніше, 8 березня у зоні проведення ООС на Донбасі один боєць ЗСУ загинув, 4 військових отримали травми.
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