На Донбасі активізувалися окупанти: що відомо

9 березня, починаючи з 11:00, проросійські терористи почали обстрілювати українських військових і скинули на них гранату

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9 березня, починаючи з 11:00, проросійські терористи почали обстрілювати українських військових і скинули на них гранату

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на прес-службу Міністерства оборони України. О 08:40 поблизу Первомайська противник випустив п’ять мін 120-го калібру у напрямку опорних пунктів українських військ біля Оріхового. Об 11:00 ворог застосував міномети калібру 82 мм в районі Зайцевого, з витратою чотири боєприпаси. Також неподалік Широкіного з напрямку Саханки окупанти використали БПЛА, з якого скинули гранату ВОГ-17. Як інформували RegioNews раніше, 8 березня у зоні проведення ООС на Донбасі один боєць ЗСУ загинув, 4 військових отримали травми.

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