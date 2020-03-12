Кінотеатри Києва через карантин скасовують сеанси

На період карантину більшість мереж кінотеатрів прийняли рішення про припинення роботи

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На період карантину більшість мереж кінотеатрів прийняли рішення про припинення роботи

Про це з посиланням на Interfax-Україна передає RegioNews.

Повідомляється, що мережа "Планета Кіно" скасувала сеанси в Києві з завтра, а також очікується на рішення місцевих органів щодо інших міст України.

В компанії Multiplex також повідомили про рішення компанії скасувати всі сеанси в Києві.

У "Сінема Сіті" повідомили, що кінотеатри працюють у звичайному режимі, і остаточне рішення ще не ухвалене.

Призупинила роботу також кіномережа "Лінія кіно" у Києві та Вишневому Київської області.

Нагадаємо, з 12 березня у Києві запроваджено обмеження на проведення масових заходів для запобігання поширення нової коронавірусної інфекції.

МВС України закликає українців дотримуватися правил карантину, які уряд запровадив 11 березня з метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.