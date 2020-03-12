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12 березня 2020, 14:55 2

Київрада забрала три земельні ділянки в посольства Росії

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12 березня 2020, 14:55 2
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Київська міська рада розірвала договори оренди земельних ділянок на вулиці Спаській, де планувалося будівництво приміщень для посольства РФ
Фото: pexels
Київська міська рада розірвала договори оренди земельних ділянок на вулиці Спаській, де планувалося будівництво приміщень для посольства РФ

Про це повідомив у Facebook депутат Київської міської ради Юрій Сиротюк, передає RegioNews.

Зазначається, що Київрада підтримала проєкти рішення про розірвання договорів оренди земельних ділянок для будівництва нових приміщень посольства Російської Федерації в самому центрі історичного Подолу на вулиці Спаській 13-15, Спаській 14 та Боричевому Току 17,19,21.

Ділянки були передані в оренду посольству Росії ще до 2014 року, там планували збудувати резиденцію посла РФ.

Після Революції Гідності на цих ділянках місцеві активісти облаштували сквери.

Нагадаємо, 11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня. В Києві заборонили масові заходи, вчитись будуть дистанційно, а пробне ЗНО хочуть перенести.


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