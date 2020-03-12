Київрада забрала три земельні ділянки в посольства Росії
Київська міська рада розірвала договори оренди земельних ділянок на вулиці Спаській, де планувалося будівництво приміщень для посольства РФ
Київська міська рада розірвала договори оренди земельних ділянок на вулиці Спаській, де планувалося будівництво приміщень для посольства РФ
Про це повідомив у Facebook депутат Київської міської ради Юрій Сиротюк, передає RegioNews.
Зазначається, що Київрада підтримала проєкти рішення про розірвання договорів оренди земельних ділянок для будівництва нових приміщень посольства Російської Федерації в самому центрі історичного Подолу на вулиці Спаській 13-15, Спаській 14 та Боричевому Току 17,19,21.
Ділянки були передані в оренду посольству Росії ще до 2014 року, там планували збудувати резиденцію посла РФ.
Після Революції Гідності на цих ділянках місцеві активісти облаштували сквери.
Нагадаємо, 11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня. В Києві заборонили масові заходи, вчитись будуть дистанційно, а пробне ЗНО хочуть перенести.
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