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12 марта 2020, 17:26 7

Кинотеатры Киева из-за карантина отменяют сеансы

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12 марта 2020, 17:26 7
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На период карантина большинство сетей кинотеатров приняли решение о прекращении работы
Фото: pixabay
На период карантина большинство сетей кинотеатров приняли решение о прекращении работы

Об этом со ссылкой на Interfax-Украина передает RegioNews.

Сообщается, что сеть "Планета Кино" отменила сеансы в Киеве с завтра, а также ожидается на решения местных органов относительно других городов Украины.

В компании Multiplex также сообщили о решении компании отменить все сеансы в Киеве.

В "Синема Сити" сообщили, что кинотеатры работают в обычном режиме, и окончательное решение еще не принято.

Приостановила работу также киносеть "Линия кино" в Киеве и Вишневом Киевской области.

Напомним, с 12 марта в Киеве введены ограничения на проведение массовых мероприятий для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции.

МВД Украины призывает украинцев соблюдать правила карантина, которые правительство ввело 11 марта с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19.


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