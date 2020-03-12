Кинотеатры Киева из-за карантина отменяют сеансы
Об этом со ссылкой на Interfax-Украина передает RegioNews.
Сообщается, что сеть "Планета Кино" отменила сеансы в Киеве с завтра, а также ожидается на решения местных органов относительно других городов Украины.
В компании Multiplex также сообщили о решении компании отменить все сеансы в Киеве.
В "Синема Сити" сообщили, что кинотеатры работают в обычном режиме, и окончательное решение еще не принято.
Приостановила работу также киносеть "Линия кино" в Киеве и Вишневом Киевской области.
Напомним, с 12 марта в Киеве введены ограничения на проведение массовых мероприятий для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции.
МВД Украины призывает украинцев соблюдать правила карантина, которые правительство ввело 11 марта с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
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