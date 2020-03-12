Голова Інституту нацпам’яті: в Києві має бути пам'ятник Петлюрі
Про це в інтерв'ю агентству Інтерфакс-Україна розповів керівник Українського інституту національної пам’яті Антон Дробович, передає RegioNews.
"Судячи з документів, які туди-сюди снують роками, хоч це і довга історія, але мені здається, що вона рухається до завершення, і повинен бути пам'ятник Петлюрі", - сказав він
За словами Дробовича, українці мають право зводити пам'ятники тим, хто відповідає їхнім інтересам. І Петлюра - один з них.
"Це навіть не питання героїзації. Петлюра та інші люди, які в 1917-1921 роках створювали Українську державу, - це люди, які забезпечили нас усвідомленням державності як мінімум в столітній тривалості", - заявив керівник Інституту нацпам’яті.
Наразі не відомо, де саме і коли буде встановлено пам'ятник.
Як раніше повідомлялось, у Каховці Херсонської області фахівці з охорони пам'яток розповіли, чому співробітники Інституту національної пам'яті проявили некомпетентність у питанні знесення "Легендарної тачанки".
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