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12 березня 2020, 15:46 10

Голова Інституту нацпам’яті: в Києві має бути пам'ятник Петлюрі

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12 березня 2020, 15:46 10
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У Києві назріла необхідність появи пам’ятника голові Директорії Української народної республіки Симону Петлюрі
Фото: wikipedia
У Києві назріла необхідність появи пам’ятника голові Директорії Української народної республіки Симону Петлюрі

Про це в інтерв'ю агентству Інтерфакс-Україна розповів керівник Українського інституту національної пам’яті Антон Дробович, передає RegioNews.

"Судячи з документів, які туди-сюди снують роками, хоч це і довга історія, але мені здається, що вона рухається до завершення, і повинен бути пам'ятник Петлюрі", - сказав він

За словами Дробовича, українці мають право зводити пам'ятники тим, хто відповідає їхнім інтересам. І Петлюра - один з них.

"Це навіть не питання героїзації. Петлюра та інші люди, які в 1917-1921 роках створювали Українську державу, - це люди, які забезпечили нас усвідомленням державності як мінімум в столітній тривалості", - заявив керівник Інституту нацпам’яті.

Наразі не відомо, де саме і коли буде встановлено пам'ятник.

Як раніше повідомлялось, у Каховці Херсонської області фахівці з охорони пам'яток розповіли, чому співробітники Інституту національної пам'яті проявили некомпетентність у питанні знесення "Легендарної тачанки".


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