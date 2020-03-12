Глава Института нацпамяти: в Киеве должен быть памятник Петлюре
Об этом в интервью агентству Интерфакс-Украина рассказал руководитель Украинского института национальной памяти Антон Дробович, передает RegioNews.
"Судя по документам, которые туда-сюда снуют годами, хоть это и долгая история, но мне кажется, что она движется к завершению, и должен быть памятник Петлюре", - сказал он
По словам Дробовича, украинцы имеют право возводить памятники тем, кто отвечает их интересам. И Петлюра - один из них.
"Это даже не вопрос героизации. Петлюра и другие люди, которые в 1917-1921 годах создавали Украинское государство - это люди, которые обеспечили нас осознанием государственности как минимум в столетний продолжительности", - заявил руководитель Института нацпамяти.
Пока неизвестно, где именно и когда будет установлен памятник.
Как ранее сообщалось, в Каховке Херсонской области специалисты по охране достопримечательностей рассказали, почему сотрудники Института национальной памяти проявили некомпетентность в вопросе сноса "Легендарной тачанки".
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