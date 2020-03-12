Глава Института нацпамяти: в Киеве должен быть памятник Петлюре

В Киеве назрела необходимость появления памятника главе Директории Украинской народной республики Симону Петлюре

Фото: wikipedia

В Киеве назрела необходимость появления памятника главе Директории Украинской народной республики Симону Петлюре

Об этом в интервью агентству Интерфакс-Украина рассказал руководитель Украинского института национальной памяти Антон Дробович, передает RegioNews.

"Судя по документам, которые туда-сюда снуют годами, хоть это и долгая история, но мне кажется, что она движется к завершению, и должен быть памятник Петлюре", - сказал он

По словам Дробовича, украинцы имеют право возводить памятники тем, кто отвечает их интересам. И Петлюра - один из них.

"Это даже не вопрос героизации. Петлюра и другие люди, которые в 1917-1921 годах создавали Украинское государство - это люди, которые обеспечили нас осознанием государственности как минимум в столетний продолжительности", - заявил руководитель Института нацпамяти.

Пока неизвестно, где именно и когда будет установлен памятник.

Как ранее сообщалось, в Каховке Херсонской области специалисты по охране достопримечательностей рассказали, почему сотрудники Института национальной памяти проявили некомпетентность в вопросе сноса "Легендарной тачанки".