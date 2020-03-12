Невідомі напали на головлікаря Національного інституту раку

В середу, 11 березня відбувся напад на головного лікаря Національного інституту раку Андрія Безносенко

Фото: facebook

В середу, 11 березня відбувся напад на головного лікаря Національного інституту раку Андрія Безносенко

Про це він повідомив в Facebook, передає RegioNews.

"Вечір середи 11 березня видався не добрий. Біля 22 години на мене скоєно напад під під’їздом дому двома молодчиками", - написав Безносенко.

Він повідомив, що отримані травми - це забої голови та подерті руки, а також вважає, що це може бути пов'язано з конфліктом в Інституті раку.

Безносенко також зазначив, що розуміє, "ким і для чого це зроблено", і висловив сподівання, що злочин розкриють швидко.

Через забиття голови і подряпин на руках він змушений відкласти проведення операцій. Безносенко вважає, що напад може бути пов'язаний з конфліктом в Інституті раку.

Раніше столична прокуратура відкрила справу про розтрату коштів при проведенні держзакупівель в Національному інституті раку. Журналістка Яніна Соколова заявила, що причетна до корупції директор Національного інституту раку Олена Колесник веде війну з головним лікарем інституту Андрієм Безносенко.