Невідомі напали на головлікаря Національного інституту раку
Про це він повідомив в Facebook, передає RegioNews.
"Вечір середи 11 березня видався не добрий. Біля 22 години на мене скоєно напад під під’їздом дому двома молодчиками", - написав Безносенко.
Він повідомив, що отримані травми - це забої голови та подерті руки, а також вважає, що це може бути пов'язано з конфліктом в Інституті раку.
Безносенко також зазначив, що розуміє, "ким і для чого це зроблено", і висловив сподівання, що злочин розкриють швидко.
Через забиття голови і подряпин на руках він змушений відкласти проведення операцій. Безносенко вважає, що напад може бути пов'язаний з конфліктом в Інституті раку.
Раніше столична прокуратура відкрила справу про розтрату коштів при проведенні держзакупівель в Національному інституті раку. Журналістка Яніна Соколова заявила, що причетна до корупції директор Національного інституту раку Олена Колесник веде війну з головним лікарем інституту Андрієм Безносенко.
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