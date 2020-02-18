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18 лютого 2020, 13:35 4

Мерія Каховки планує відреставрувати і охороняти пам'ятник "Легендарна тачанка"

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18 лютого 2020, 13:35 4
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У Каховці Херсонської області фахівці з охорони пам'яток розповіли, чому співробітники Інституту національної пам'яті проявили некомпетентність у питанні знесення "Легендарної тачанки".
Фото: Facebook
У Каховці Херсонської області фахівці з охорони пам'яток розповіли, чому співробітники Інституту національної пам'яті проявили некомпетентність у питанні знесення "Легендарної тачанки".

Про це на своїй сторінці в Facebook написав мер Каховки Андрій Дяченко, передає RegioNews.

У понеділок, 17 лютого в Каховській міськраді відбулися громадські слухання. Директор обласної інспекції з охорони пам'яток Іван Солоницкий розповів присутнім, що пам'ятки монументального мистецтва національного значення, яким і є "Тачанка", не підпадають під дію Закону про декомунізацію.

У зв'язку з цим було прийнято рішення направити відповідь в Інститут національної пам'яті з поясненням фахівців.

Крім того вирішується питання про передачу землі, на якому знаходиться "Тачанка", у власність міста. Міський голова Каховки розповів, що готується програма з охорони та реставрації монументу.

"Шукаємо фахівців, які можуть працювати з бронзою, щоб повернути на місце демонтовані частини монументу. Звертаємося до Міністерства культури і депутатів ВРУ з проханням сприяти у питанні виділення коштів з державного бюджету на реставрацію монумента", - написав Дяченко.

Варто відзначити, що раніше Український інститут національної пам'яті звернувся до Каховської міської ради з інформацією про необхідність виконання вимог Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні і заборону пропаганди їх символіки". Керівництво Іституту заявило, що "Тачанка" підпадає під декомунізацію і підлягає зносу.

Довідка: "Легендарна ачанка" була встановлена в 1967 році на честь 50-річчя Жовтневої революції, і присвячений боям на Каховському плацдармі в 1920 році.

Тачанка. Рухаємось далі Сьогодні відбулись громадські слухання, куди ми запросили директора обласної інспекції...

Опубліковано Андрій Дяченко Понеділок, 17 лютого 2020 р.


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