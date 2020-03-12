14:21  12 березня
За порушення карантину українцям загрожує до трьох років за ґратами
11:46  12 березня
Ветерани АТО зірвали презентацію "платформи примирення" Сівохо
16:21  12 березня
Не цілувати ікони і слухати службу вдома: УГКЦ дала рекомендації щодо коронавірусу
UA | RU
UA | RU
12 березня 2020, 15:21 8

"Житомирводоканал" не буде відключати воду через коронавірус

Читайте также
на русском языке
12 березня 2020, 15:21 8
Читайте также на русском языке
"Житомирводоканал" вирішив не здійснювати відключення води у місті, яке було заплановане на 12 березня через необхідність заміни запірної арматури
Фото: Facebook
"Житомирводоканал" вирішив не здійснювати відключення води у місті, яке було заплановане на 12 березня через необхідність заміни запірної арматури

Про це повідомляється на сайті підприємства, передає RegioNews.

Зазначається, що відповідне рішення прийняте у зв'язку із затвердженням Урядом заходів недопущення поширення вірусу COVID-19.

"Проведення робіт по заміні запірної арматури, заплановані на 12.03.2020, скасовується. 12.03.2020 водопостачання у місті не буде призупинено", ‒ йдеться у повідомленні.

Раніше інформація про відключення водопостачання викликала критику з боку жителів міста.

Нагадаємо, в середу, 11 березня виконавчий комітет Житомирської міськради запровадив обмежувальні заходи через загрозу епідемії коронавірусної інфекції.


Коронавирус житомир
На Кіровоградщині студентів виганяють з гуртожитків
12 березня 2020, 14:24
За порушення карантину українцям загрожує до трьох років за ґратами
12 березня 2020, 14:21
Київський політехнічний інститут з 12 березня закрився на карантин
12 березня 2020, 14:20
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
12 березня 2020, 12:57
Гончарук записав відеозвернення до українців і полетів на відпочинок
07 березня 2020, 18:02
Тільки в одній країні Євросоюзу немає коронавірусу
08 березня 2020, 15:50
Коронавірус: Кабмін ввів карантин в Україні
11 березня 2020, 13:11
Знайшлась країна, яка прийме пасажирів багатостраждального лайнера
08 березня 2020, 16:45
Українці летіли разом із хворою на коронавірус молдованкою
08 березня 2020, 12:37
Останні Популярні
Вадим Денисенко
Юрій Гаврилечко
Уляна Супрун
Всі блоги »
Турбозлив Вакарчука. Як Порошенко та Пінчук поділять спадок "Голосу"
12 березня 2020, 15:42
"Царя" налякали криміналом. Чому завтра можуть зняти голову Рівенської облради (ДОКУМЕНТИ)
12 березня 2020, 14:17
Всі публікації »
ЗеКабмін. Весняна пересадка – Спецвипуск "НеПогоди"
05 березня 2020, 21:00
Королевську виганяють, а "слугам народу" охолоджують запал, – НеПогода
04 березня 2020, 17:50
Навіщо Гончаруку наркотики і кого знесе ураганом Юлія? – НеПогода
27 лютого 2020, 15:28
Всі відео »
Кучер Олексій
Голова Харківської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Всі досьє »