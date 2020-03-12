"Житомирводоканал" не буде відключати воду через коронавірус

"Житомирводоканал" вирішив не здійснювати відключення води у місті, яке було заплановане на 12 березня через необхідність заміни запірної арматури

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"Житомирводоканал" вирішив не здійснювати відключення води у місті, яке було заплановане на 12 березня через необхідність заміни запірної арматури

Про це повідомляється на сайті підприємства, передає RegioNews.

Зазначається, що відповідне рішення прийняте у зв'язку із затвердженням Урядом заходів недопущення поширення вірусу COVID-19.

"Проведення робіт по заміні запірної арматури, заплановані на 12.03.2020, скасовується. 12.03.2020 водопостачання у місті не буде призупинено", ‒ йдеться у повідомленні.

Раніше інформація про відключення водопостачання викликала критику з боку жителів міста.

Нагадаємо, в середу, 11 березня виконавчий комітет Житомирської міськради запровадив обмежувальні заходи через загрозу епідемії коронавірусної інфекції.