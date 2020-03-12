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12 березня 2020, 09:09 11

У Києві спалили автомобіль в.о. глави держекоінспекції

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12 березня 2020, 09:09 11
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У Києві минулої ночі невідомі підпалили автомобіль в.о. голови Державної екологічної інспекції Єгора Фірсова
У Києві минулої ночі невідомі підпалили автомобіль в.о. голови Державної екологічної інспекції Єгора Фірсова

Як передає RegioNews, про це Фірсов повідомив на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, відновленню авто вже не підлягає.

Фірсов зазначив, що "мабуть таким чином оцінили роботу моєї команди на чолі екоінспекції".

"Друзі, щойно прямо під будинком невідомі спалили мою машину. Пожежники прибули оперативно і загасили вогонь, але відновленню авто вже не підлягає. У даний момент спілкуюся з поліцією", - написав Фірсов.

Нагадаємо, 7 березня новопризначеній начальниці управління культури Житомирської міськради Ілоні Колодій спалили автомобіль Mitsubishi.


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