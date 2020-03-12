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12 марта 2020, 12:32 6

В Киеве 1 мая запустят автоматическую фиксацию превышения скорости

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12 марта 2020, 12:32 6
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От 1 мая 2020 года превышение скорости на столичных дорогах будет фиксироваться автоматически
Фото: flickr
От 1 мая 2020 года превышение скорости на столичных дорогах будет фиксироваться автоматически

Об этом рассказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в ходе презентации системы, передает RegioNews.

По его словам, сейчас в Киеве установлено 20 камер, которые до даты запуска будут работать в штатном режиме.

"Будут установлены еще 30 камер в Киевской области. Эти камеры установлены не где угодно, а именно в местах, где по статистике погибало и травмировались больше всего наших граждан", - рассказал Геращенко.

В качестве примера он привел Южный мост Киева и Харьковскую площадь, а также объяснил механизм фиксации нарушения:

"Камера фиксирует превышение скорости. После этого патрульный полицейский фиксирует на компьютере номер автомобиля. После совпадения номера с его маркой выписывается административный протокол, который по почте отправляют нарушителю", - сказал Геращенко.

Он также добавил, что в случае, когда за рулем находился не собственник автомобиля, он может сообщить человеку, которому он доверил авто, чтобы тот оплатил административный штраф.

Напомним, утром в среду, 4-го марта, из-за густого тумана на Одесской трассе под Киевом произошло столкновение сразу 10 автомобилей.


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