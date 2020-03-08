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08 березня 2020, 18:06 2

Синопники попередили про густий туман в Києві

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08 березня 2020, 18:06 2
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В понеділок, 9 березня вночі і зранку в Києві очікується густий туман, видимість знизиться до 200-500 метрів
Фото: pixabay
В понеділок, 9 березня вночі і зранку в Києві очікується густий туман, видимість знизиться до 200-500 метрів

Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає RegioNews.

Зазначається, що це перший (жовтий) рівень небезпеки.

Водіям радять під час руху в тумані знижувати швидкість, дотримуватись безпечної дистанції, уникати різких маневрів і під час зупинки вмикати аварійну світлову сигранлізацію.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський привітав жінок із Міжнародним жіночим днем.


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