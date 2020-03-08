Синопники попередили про густий туман в Києві
В понеділок, 9 березня вночі і зранку в Києві очікується густий туман, видимість знизиться до 200-500 метрів
В понеділок, 9 березня вночі і зранку в Києві очікується густий туман, видимість знизиться до 200-500 метрів
Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає RegioNews.
Зазначається, що це перший (жовтий) рівень небезпеки.
Водіям радять під час руху в тумані знижувати швидкість, дотримуватись безпечної дистанції, уникати різких маневрів і під час зупинки вмикати аварійну світлову сигранлізацію.
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