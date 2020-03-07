У Маріїнському парку Києва знайшли людські рештки

У Маріїнському парку, який знаходиться в центрі Києва між вулицею Михайла Грушевського та Парковою дорогою, недалеко від будівлі Верховної ради знайшли людські кістки і череп

У Маріїнському парку, який знаходиться в центрі Києва між вулицею Михайла Грушевського та Парковою дорогою, недалеко від будівлі Верховної ради знайшли людські кістки і череп

Про це повідомляє Інформатор, пише RegioNews. Поліцейські, які приїхали на виїзд, з'ясували, що співробітники Київзеленбуду викорчовували пеньок спиляного дерева недалеко від Пам'ятника учасникам Січневого повстання. У цей момент в землі вони побачили предмети, схожі на кістки. При огляді місця події інформація підтвердилася. В землі дійсно лежав череп і інші кістки, які належали людині. Скільки кістки пролежали в землі і інші деталі того, що сталося належить з'ясувати поліцейським. Нагадаємо, вчора в Києві на березі Дніпра знайшли відрізану жіночу ногу.

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