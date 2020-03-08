Синоптики предупредили о густом тумане в Киеве

В понедельник, 9 марта ночью и утром в Киеве ожидается густой туман, видимость снизится до 200-500 метров

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В понедельник, 9 марта ночью и утром в Киеве ожидается густой туман, видимость снизится до 200-500 метров

Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает RegioNews. Отмечается, что это первый (желтый) уровень опасности. Водителям советуют во время движения в тумане снижать скорость, соблюдать безопасную дистанцию, избегать резких маневров и при остановке включать аварийную световую сигранлизацию. Напомним, в воскресенье, 8 марта, в Карпатах существует значительный риск схода снежных лавин в горах Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей

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