В Карпатах сьогодні можуть сходити лавини - ДСНС

У неділю, 8 березня, в Карпатах існує значний ризик сходження снігових лавин у горах Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей

Фото: pixabay

У неділю, 8 березня, в Карпатах існує значний ризик сходження снігових лавин у горах Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей

Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій, передає RegioNews. Зазначається, що в горах зберігається 3 рівень сніголавинної небезпеки. "8 березня у високогір’ях Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей утримається значна сніголавинна небезпека (3 рiвень)", – йдеться в повідомленні. Нагадаємо, на Закарпатті розбився сноубордист із Києва. Турист катався на сноуборді та зіткнувся з опорою канатного підйомника.

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