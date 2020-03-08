В Карпатах сьогодні можуть сходити лавини - ДСНС
У неділю, 8 березня, в Карпатах існує значний ризик сходження снігових лавин у горах Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей
У неділю, 8 березня, в Карпатах існує значний ризик сходження снігових лавин у горах Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей
Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій, передає RegioNews.
Зазначається, що в горах зберігається 3 рівень сніголавинної небезпеки.
"8 березня у високогір’ях Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей утримається значна сніголавинна небезпека (3 рiвень)", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, на Закарпатті розбився сноубордист із Києва. Турист катався на сноуборді та зіткнувся з опорою канатного підйомника.
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