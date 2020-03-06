У столиці збудують "міст Кличка-2"
Це передбачено розпорядженням КМДА № 397, пише RegioNews.
Облаштування мостового переходу дасть можливість створити туристичний кільцевий пішохідний маршрут навколо затоки Оболонь, який поєднає Оболонську набережну з парком "Наталка" і новим пляжем із відповідним комплексним благоустроєм на острові Оболонський. Також буде передбачено безперешкодний доступ осіб з інвалідністю та інших маломобільних мешканців.
Замовником робіт визначено Оболонську районну державну адміністрацію, яка відповідатиме за виконання робіт в установлені терміни згідно із затвердженим графіком.
Фінансуватимуть роботи за рахунок залучених коштів відповідно до протоколу постійної діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва.
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