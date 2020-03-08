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08 березня 2020, 13:37 28

Поліція працює у посиленому режимі через акції в столиці

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08 березня 2020, 13:37 28
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В неділю, 8 березня у зв'язку з проведенням масових акцій у центрі Києва Національна поліція і підрозділи Нацгвардії посилили заходи безпеки
Фото: flickr
В неділю, 8 березня у зв'язку з проведенням масових акцій у центрі Києва Національна поліція і підрозділи Нацгвардії посилили заходи безпеки

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ, передає RegioNews.

Зазначається, що кілька громадських організацій подавали заявки на проведення акцій з масовою участю громадян 8 березня.

"У столиці пройдуть акції різної спрямованості, а тому поліцейські будуть пильно стежити за порядком і оперативно реагувати в цілях недопущення конфліктів та будь-яких порушень", - повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

За його словами, з учасниками і організаторами заходів працюють представники поліції діалогу, завдання яких полягає в запобіганні провокацій та роз'яснення присутнім на зборах відповідальності у разі порушення правопорядку.

Також під час ходи буде короткочасне перекриття руху по вулиці Михайлівській і Європейській площі.

Нагадаємо, жителя Броварів, який 6 березня в маршрутці напав на працівницю поліції, було заарештовано на два місяці без права застави.


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