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На Тернопольщине ДТП с автобусом: есть погибшее и 9 травмированных
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26 октября 2026, 12:49

На Тернопольщине ДТП с автобусом: есть погибшее и 9 травмированных

26 октября 2026, 12:49
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Фото: Национальная полиция
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В Тернопольской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и рейсового автобуса. Погибла 23-летняя водитель легковушки, еще девять человек получили травмы

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Авария произошла в понедельник, 26 октября, около 08:30 на автодороге между селом Панасовка Скалатской общины и селом Малый Ходачков Великобирковской общины.

По предварительным данным полиции, 23-летняя жительница Гусятинской общины, управляя автомобилем Kia Sportage, выехала на встречную полосу движения и столкнулась с рейсовым автобусом сообщением "Тернополь - Калагаровка".

От полученных травм водитель легковушки погиб на месте происшествия.

В автобусе находились 15 человек. По предварительной информации, травмы разной степени тяжести получили водитель автобуса и восемь пассажиров. Среди травмированных – несовершеннолетний.

Напомним, во Львовской области рейсовый автобус влетел в иномарку. 37-летний водитель рейсового автобуса "Эталон" столкнулся с Volkswagen Touareg, за рулем которого находился 48-летний мужчина. В результате ДТП пострадали оба водителя.

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автобус ДТП погибшие авто Тернопольская область травмы
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