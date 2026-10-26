Фото: Национальная полиция

В Тернопольской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и рейсового автобуса. Погибла 23-летняя водитель легковушки, еще девять человек получили травмы

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Авария произошла в понедельник, 26 октября, около 08:30 на автодороге между селом Панасовка Скалатской общины и селом Малый Ходачков Великобирковской общины.

По предварительным данным полиции, 23-летняя жительница Гусятинской общины, управляя автомобилем Kia Sportage, выехала на встречную полосу движения и столкнулась с рейсовым автобусом сообщением "Тернополь - Калагаровка".

От полученных травм водитель легковушки погиб на месте происшествия.

В автобусе находились 15 человек. По предварительной информации, травмы разной степени тяжести получили водитель автобуса и восемь пассажиров. Среди травмированных – несовершеннолетний.

Напомним, во Львовской области рейсовый автобус влетел в иномарку. 37-летний водитель рейсового автобуса "Эталон" столкнулся с Volkswagen Touareg, за рулем которого находился 48-летний мужчина. В результате ДТП пострадали оба водителя.