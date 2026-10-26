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26 жовтня 2026, 11:47

На Львівщині внаслідок ДТП перекинувся автомобіль: є постраждалі

26 жовтня 2026, 11:47
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Фото: поліція
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ДТП сталася вдень 25 жовтня в межах села Бабичі Шептицького району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Зіткнулись автомобілі Peugeot 5008, яким керував 45-річний чоловік та "ВАЗ" під керуванням 42-річної водійки. Внаслідок зіткнення останній легковик перекинувся на дах.

Водійка "Жигулів" та її 39-річна пасажирка отримали травми, їх госпіталізували.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють обставини події.

Нагадаємо, вдень 25 жовтня на Львівщині зіткнулися два автомобілі. Внаслідок ДТП постраждали семеро людей, серед них – діти.

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