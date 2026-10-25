Смертельна ДТП на Харківщині: загинули люди, серед постраждалих - дитина

Фото: Нацполіція

Аварія сталась на автодорозі «Харків - Сімферополь - Алушта - Ялта». На жаль, загинули люди

Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.

Попередньо, 49-річний водій вантажівки MAN рухався в бік Мерефа. 36-річна жінка за кермом Mitsubishi під час виїзду на перехрестя з основною автодорогою не надала переваги вантажівці. В результаті вони зіткнулись.

Внаслідок ДТП жінка, яка була за кермом Mitsubishi, загинула. Також не возив її 41-річний пасажир. 10-річний хлопчик, який був в авто, госпіталізований.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті поблизу заправки зіткнулися автомобіліBMW та Renault. Загинув один чоловік, троє людей у лікарні.