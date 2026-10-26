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26 жовтня 2026, 13:41

В Одесі затримали агента РФ, який встановлював GPS-маячки на бензовози

26 жовтня 2026, 13:41
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Фото: СБУ
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Служба безпеки затримала в Одесі 20-річного агента російських спецслужб, який встановлював GPS-трекери на паливозаправники та бензовози

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, таким чином ворог намагався виявити координати українських нафтобаз для подальших ракетно-дронових ударів.

Як повідомили в СБУ, військова контррозвідка запобігла серії атак РФ по складах пально-мастильних матеріалів на півдні України.

Правоохоронці задокументували, що фігурант установив щонайменше два GPS-маячки з віддаленим доступом для російських спецслужбістів. Один пристрій він прикріпив до військового паливозаправника, інший – до цивільного бензовоза.

За задумом ворога, відстеження маршрутів автоцистерн мало допомогти встановити місця розташування нафтобаз. Отримані координати росіяни планували використати для завдання масованих ударів, що могло порушити логістику Сил оборони України та дестабілізувати ситуацію в регіоні.

Співробітники СБУ завчасно викрили цю діяльність, демонтували шпигунські пристрої та затримали підозрюваного.

За даними розслідування, затриманий – 20-річний колишній студент одного з одеських університетів, який працював вантажником у поштовому відділенні. До співпраці з російськими спецслужбами він долучився після того, як шукав легкого заробітку в Telegram-каналах.

Спочатку чоловік фіксував наслідки російських атак по Одесі, а згодом отримав завдання виявляти українські нафтобази. Для цього він придбав GPS-трекери, налаштував їх за інструкціями російського куратора та встановив на автоцистерни. Під час розвідувальних вилазок він змінював способи пересування – користувався маршрутними автобусами або ходив пішки.

Під час обшуків у затриманого вилучили смартфон із доказами співпраці з ворогом.

Слідчі СБУ повідомили чоловікові про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України).

Наразі він перебуває під вартою без права внесення застави. За інкримінованою статтею йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Слов'янську та Краматорську викрили агентів ГРУ. Одного з них засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Другий, з урахуванням співпраці зі слідством, отримав 10 років ув’язнення.

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Одеса СБУ війна агент рф бензовоз GPS-маячки співпраця з ворогом
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