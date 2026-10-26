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26 жовтня 2026, 13:13

Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію до 29 січня 2027 року

26 жовтня 2026, 13:13
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У понеділок, 26 жовтня, Верховна Рада проголосувала за продовження воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів – до 29 січня 2027 року

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на трансляцію засідання ВР.

За законопроєкт №16182 про затвердження указу президента щодо продовження строку дії воєнного стану проголосували 293 народні депутати. Один парламентар виступив проти.

Також парламент підтримав продовження загальної мобілізації. За законопроєкт №16183 проголосував 281 народний депутат, один виступив проти, ще один утримався.

Таким чином, воєнний стан і загальну мобілізацію в Україні продовжили до 29 січня 2027 року.

Нагадаємо, вранці 26 жовтня президент України Володимир Зеленський вніс до Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації ще на три місяці.

Раніше Зеленський пояснив, коли Україна скасує воєнний стан. За його словами, це станеться тоді, коли наша країна не отримає дієві гарантії безпеки від РФ та союзників.

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