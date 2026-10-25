На Львівщині рейсовий автобус влетів у іномарку
Аварія сталась на автодорозі «Львів - Краковець» поблизу села Солиги Яворівського району. Правоохоронці розпочали розслідування
Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.
Попередньо, 37-річний водій рейсового автобуса "Еталон" зіткнувся з Volkswagen Touareg, за кермом якого був 48-річний чоловік.
Внаслідок ДТП постраждали обидва водії. Також травмувались троє пасажирів автобуса: чоловіки віком 48 та 49 років і 42-річна жінка. Їх госпіталізували медики.
Правоохоронці встановлюють усі обставини аварії.
Нагадаємо, раніше на Закарпатті поблизу заправки зіткнулися автомобілі BMW та Renault. Загинув один чоловік, троє людей у лікарні.
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