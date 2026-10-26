До 50 тисяч пачок сигарет на добу: під Уманню викрили підпільну фабрику

Фото: Прокуратура України

На Черкащині правоохоронці викрили та ліквідували підпільне виробництво сигарет, потужність якого сягала 50 тисяч пачок на добу. Сімом учасникам групи повідомили про підозру

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Підпільна фабрика працювала щонайменше із січня 2026 року. Виробництво облаштували в нежитлових приміщеннях, де забезпечили повний цикл виготовлення сигарет. Для безперебійної роботи використовували резервні джерела живлення.

За даними слідства, продукцію виготовляли під марками відомих українських та європейських брендів, а збували через торговельні мережі по всій Україні.

У березні правоохоронці провели обшуки та ліквідували незаконне виробництво. Під час слідчих дій вилучили майже 296 тисяч пачок сигарет, промислове обладнання, тютюнову сировину, пакувальні матеріали, понад 36 тисяч доларів США, вантажівку та чорнові записи.

Орієнтовна вартість вилученого майна становить близько 30 мільйонів гривень.

Сімом особам інкримінують незаконне виготовлення та зберігання з метою збуту підакцизних товарів за статтею 204 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на Закарпатті правоохоронці викрили організаторів і учасників схеми незаконного виробництва та збуту фальсифікованого алкоголю й тютюнових виробів. Під час 29 обшуків вилучили понад 48 тисяч літрів спирту та понад 9,5 тисячі пачок сигарет без акцизних марок.