Я завжди виступав за те, щоб державним службовцям платили високі зарплати. Але при цьому обов’язково треба вимагати якісної та професійної роботи. Держава — це сервіс. Сервіс має бути якісним. А якість — річ недешева. Як відомо, «дешева рибка — х*рова юшка». Але буває, що з дорогої рибки виходить ще менш їстівна страва. Наприклад, коли ти працюєш у державній структурі, отримуєш понад 60 000 $ на місяць, а якість твоєї роботи та сервіс — на рівні дна. Хочете прикладів? Тримайте

Я завжди виступав за те, щоб державним службовцям платили високі зарплати. Але при цьому обов’язково треба вимагати якісної та професійної роботи. Держава — це сервіс. Сервіс має бути якісним. А якість — річ недешева. Як відомо, «дешева рибка — х*рова юшка». Але буває, що з дорогої рибки виходить ще менш їстівна страва. Наприклад, коли ти працюєш у державній структурі, отримуєш понад 60 000 $ на місяць, а якість твоєї роботи та сервіс — на рівні дна. Хочете прикладів? Тримайте

Фото з відкритих джерел

На сервіс державного ПриватБанку скаржаться давно й багато. При цьому скарг стало набагато більше, ніж було після 2019 року. Цікаво, що якість сервісу падає, а зарплата того, хто за це відповідає, зростає. І зростає неймовірними темпами. У військових зарплати не зростають, а зарплата члена правління державного ПриватБанку Антона Разумного за час повномасштабного вторгнення російських агресорів в Україну зросла в шість разів. Про це повідомив "Обоз". Минулого, 2025 року, його заробітна плата становила... 30,5 мільйона гривень (і це без урахування всіх доплат). Таким чином, у середньому його зарплата становить 2,54 мільйона гривень (або 62 тис. доларів за курсом минулого року). Мені здається, що за ці гроші він повинен працювати на відмінно. А він працює так, що й з’явився цей допис.

Хто такий Антон Разумний і коли він з’явився у ПриватБанку? Пан Разумний — член правління ПриватБанку й працює в цьому банку з 2019 року. Так, він з’явився після того, як Зеленський отримав владу. А з 2020 року він обіймає посаду головного комплаєнс-менеджера структури. Комплаєнс — це контроль за дотриманням банком галузевих та етичних стандартів. Також він відповідальний за так званий первинний фінансовий моніторинг.

Тож результат його роботи ви бачите, коли ПриватБанк відмовляє вам в оплаті рахунку за телефон на 450 гривень або не хоче переказувати 200 гривень із вашого рахунку на рахунок вашого знайомого, бо, на думку фінмоніторингу банку, цей платіж ризиковий. Мені здавалося, що за 60 000 $ на місяць він міг би працювати краще. Хоча ми ж знаємо, як працює фінмоніторинг державних банків, коли це потрібно Міндічу, Веселому чи Мудрій. Про це ми дізналися з плівок НАБУ і САП.

Але давайте повернемося до пана Разумного, якого краще називати Мегапровладним. Станом на 2022 рік зарплата Разумного становила лише 5,3 млн грн на рік. Не на місяць. На рік. Це становило в середньому 442 тис. грн (або 12,3 тис. доларів за курсом 2022 року) на місяць. Немала зарплата. Але далі вона почала зростати як на дріжджах. Уже у 2023 році зарплата цього топпосадовця банку збільшилася до 8,6 мільйона, а у 2024 році — до 9,9 мільйона гривень. Це без урахування "корпоративних страхувань" та інших нарахувань. За ці гроші сервіс банку має бути на неймовірному рівні. Але ми всі знаємо, який він.

Тож можемо підсумувати, що за час повномасштабного вторгнення російських агресорів в Україну зарплата члена правління державного банку Разумного, який відповідає за фінмон в ПриватБанку, зросла в шість разів, а зарплата піхотинця, який забезпечує існування України та можливість цьому Разумному отримувати понад 30 млн грн на рік, не зросла взагалі з 2022 року. При цьому сам пан Разумний дуже зневажливо ставиться до своїх обов’язків та ігнорує їх.

А ще Разумний і підконтрольний йому фінмон ПриватБанку ігнорують той факт, що Нацбанк видав внутрішнє роз’яснення № 57-0010/94959 від 6 жовтня 2026 року щодо ганебної практики відмови в проведенні платежів без пояснення причин і посилання на норму закону. Листом № 57-0010/94959 НБУ заборонив банкам відмовляти клієнтам у переказі коштів без пояснення причин або називати причиною "технічні" проблеми.

Так більше не можна. Якщо буде відмова, то банк мусить назвати чітку причину та підкріпити її конкретною законодавчою нормою чи статтею підзаконного акта. Повторю: законодавчою нормою чи статтею підзаконного акта.

Наприклад, коли моя дружина спробувала оплатити рахунок за мобільний телефон, співробітник ПриватБанку повідомив, що це сталося через... внутрішні документи щодо санкційної політики та рішення фінмону ПриватБанку. Тож вони керуються не законодавчою нормою чи статтею підзаконного акта, а власними рішеннями. Цікаво, бо Зеленський запровадив санкції проти мене, а не проти моєї дружини. А тепер банк вирішив, що санкції поширюються і на неї? На підставі якого закону?

Пан Разумний, схоже, дуже хоче показати, який він лояльний до Зеленського, який ніяк не може відповісти на моє запитання: хто такий Вова, для якого будують дім у "Династії" поряд із будинками Єрмака, Міндіча й Чернишова? Відповісти не може, а санкції за це запитання запровадити зміг. І тепер Разумний вирішив погратися з цим. Не дуже розумно. Особливо якщо пам’ятати, що сталося з банкіром Арбузовим та суддею Кірєєвим, які виконували всі забаганки Януковича. Бо через скоєне вони втратили в Україні все й утекли до Росії. Банкір Разумний думає про таку саму долю після зміни влади в Україні? Теж хоче стати депутатом Держдуми від "Єдиної Росії", як Арбузов? Бо поки що він багато для цього робить.

І ще одне. Загалом зарплати членів правління банківської структури в липні того року становили від 580,4 тис. до 1,1 млн грн, а члени наглядової ради банку отримали від 580 тис. до 770,8 тис. грн зарплати. Порівняйте із зарплатою Разумного — лояльного Банковій члена правління ПриватБанку, який за рік отримує понад 30 млн грн. Але найцікавіше — що він отримає за свої дії та рішення, коли зміниться влада? Цікаво ж, правда? Бо якщо цю "хворобу" не лікувати, то одужання ніколи не відбудеться.