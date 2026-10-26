Російські удари по Донеччині: рятувальники дістали тіло загиблої з-під завалів

Фото: ДСНС Донеччини

Російські війська завдали ударів по Донецькій області. Унаслідок ворожих атак загинула жінка, також виникли пожежі в житлових будинках

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

У Слов'янську ворожий авіаудар зруйнував приватний будинок. Під час розбору завалів рятувальники виявили тіло загиблої власниці оселі. Крім того, надзвичайники загасили пожежу в іншому будинку та трьох автомобілях.

У Краматорську зайнялися квартири у двох дев’ятиповерхових житлових будинках. Загальна площа пожеж становила 300 квадратних метрів. Із задимленої квартири рятувальники вивели жінку.

Через загрозу повторних російських ударів ліквідацію пожеж довелося тимчасово призупинити.

Нагадаємо, впродовж минулої доби російські війська завдали ударів по території Київської області. Унаслідок атаки пошкоджено приватні будинки та автомобіль, є постраждала.