Росія атакувала Київщину: пошкоджено будинки, постраждала 47-річна жінка

Фото: Національна поліція

Упродовж минулої доби російські війська завдали ударів по території Київської області. Унаслідок атаки пошкоджено приватні будинки та автомобіль, є постраждала

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

У Вишгородському районі пошкоджено вісім приватних будинків і транспортний засіб.

На Обухівщині внаслідок обстрілу зазнало пошкоджень домоволодіння. Внаслідок атаки постраждала 47-річна жінка, яку медики доправили до лікарні.

Правоохоронці закликають жителів області не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях до офіційного оголошення відбою.

Нагадаємо, в ніч на 26 жовтня російські війська атакували промислове підприємство та гаражний кооператив на Одещині. На місцях влучань спалахнули пожежі.