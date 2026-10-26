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Ворог продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру України. Під ударами знову опинилися прифронтові та прикордонні регіони

Про це повідомляє Міненерго, передає RegioNews.

Станом на 26 жовтня є нові знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській та Чернігівській областях. Енергетики розпочнуть ремонтні роботи та відновлення електропостачання, щойно дозволять безпекові умови.

У Міненерго зазначили, що протягом минулого тижня Росія атакувала українську енергетику та нафтогазовий сектор 126 разів.

У понеділок, 26 жовтня, через мережеві обмеження, спричинені російськими атаками, в більшості регіонів діють графіки погодинних відключень світла, а для промисловості й бізнесу запроваджені обмеження потужності задля збереження стабільності енергосистеми.

Нагадаємо, у ніч на 26 жовтня РФ атакувала Україну однією протирадіолокаційною ракетою Х-31П, трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 та 140 ударними БпЛА. Зафіксовані влучання на 15 локаціях.