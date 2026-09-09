У Харкові чоловік зґвалтував п'яну дівчинку-підлітка

Фото: Національна поліція

У Харкові затримали 28-річного чоловіка. Йому повідомили про підозру у зґвалтуванні неповнолітньої

Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.

Інцидент стався у вересні. 28-річний чоловік був у квартирі зі знайомими. Серед них була 15-річна дівчинка. Після алкоголю, вся компанія відправилась спати. Уже під ранок він, знаючи про вік дівчинки, зґвалтував її.

Правоохоронці затримали його. Тепер йому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років.

Нагадаємо, на Харківщині суд підтвердив довічне ув'язнення для 31-річного чоловіка, який ґвалтував 11-річну падчерку.