У Харкові чоловік зґвалтував п'яну дівчинку-підлітка
У Харкові затримали 28-річного чоловіка. Йому повідомили про підозру у зґвалтуванні неповнолітньої
Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.
Інцидент стався у вересні. 28-річний чоловік був у квартирі зі знайомими. Серед них була 15-річна дівчинка. Після алкоголю, вся компанія відправилась спати. Уже під ранок він, знаючи про вік дівчинки, зґвалтував її.
Правоохоронці затримали його. Тепер йому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років.
Нагадаємо, на Харківщині суд підтвердив довічне ув'язнення для 31-річного чоловіка, який ґвалтував 11-річну падчерку.
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