Співачка Надя Дорофєєва вперше змогла заговорити після хвороби

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Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Наразі минуло 10 днів, які співачка повинна була не розмовляти і навіть не слухати музику. За словами Наді, вона вже може говорити. Вона зізналась, що спочатку її голос її насторожив, бо вона вже встигла відвикнути від нього. Проте артистка вже повернулась до вокалу.

"Я заговорила. Перше відчуття – переляк, адже голос зазвучав не так, як я звикла. Немає в ньому ні глибини, ні обертонів. Якийсь високий і наче не мій. Підхрипую. Тепер треба почати обережно 15 хвилин розспівуватися . Отакі новини, друзі, лікування продовжую", - каже Надя Дорофєєва.

Нагадаємо, раніше артистка розповідала, що її давня травма ноги дала про себе знати. В результаті Надя була вимушена знімати музичне відео, коли насправді ледве могла стояти.