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Валерій Чалий Дипломат, колишній посол України у США info@regionews.ua
09 вересня 2026, 09:50

Запросити весь клан Трампа і збудувати "Форт": як вистрибнути з глухого кута затяжної війни

09 вересня 2026, 09:50
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"Форт Трамп", бронепоїзд і вежа в Києві
"Форт Трамп", бронепоїзд і вежа в Києві
Фото: president.gov.ua
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Пропозиція до опрацювання (скоріше – для поштовху в напрямі інноваційних роздумів всіх причетних):

1. Створити умови й забезпечити перебування в Україні американських гостей за наступним графіком:

  • Понеділок – Джаред Кушнер
  • Вівторок – Стів Віткофф
  • Середа – Марко Рубіо
  • Четвер – Іванка Трамп
  • П'ятниця – Ерік Трамп
  • Субота – Тіффані Трамп
  • Неділя – Меланія Трамп

2. Виділити на місці захоплених в сумнівний спосіб земель в українських Карпатах ділянку для інвестицій родини Трамп в рекреаційний проєкт (і проконтролювати, щоб ціна не виросла в рази перед їх приїздом, як це колись вже відбувалося).

3. Проконсультуватися у пана Віткоффа, що він там згадував про подорожі у своєму дитинстві і побудувати ретро-бронепотяг TRUMP EХPRESS (але з надійним РЕБ та платформою ППО) для швидкого пересування Україною й Європою. Систему ППО закупити напряму в американських компаній в загальному пакеті ракет для систем Patriot.

4. Розмістити в США замовлення на побудову кораблів класу Трамп (Trump-class warship) для забезпечення патрулювання й свободи судноплавства в Чорному морі.

5. Перейменувати один з опорних пунктів оборони в Україні в Форт Трамп.

6. Ну і... так вже й бути – від імен всіх киян передати ділянку землі біля дитячої лікарні Охматдит під побудову Kyiv Trump Tower (попередня спроба, здається 2007 року біля готелю Дніпро, на жаль, не спрацювала).

7. Заснувати премію на честь Дональда Трампа. В якості фінансового забезпечення заявити заморожені активи агресора в банках Європи.

Не знаю, наскільки вам звучить все це зараз дивно і чи оце все допоможе.... Але з глухого кута затяжної й виснажливої війни треба якось вистрибнути...

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Україна війна Дональд Трамп план
 
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