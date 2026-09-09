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09 вересня 2026, 13:13

Російські FPV-дрони атакували Запорізький район: є загиблий та поранена

09 вересня 2026, 13:13
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Вдень 9 вересня російські війська атакували Запорізький район FPV-дронами. Унаслідок ударів загинув чоловік, ще одна людина отримала поранення

Про це повідомив співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, у Кушугумі внаслідок удару російського FPV-дрона загинув 34-річний чоловік.

Також через вибух іншого безпілотника поранення дістала 52-річна жінка.

Нагадаємо, впродовж минулої доби окупанти завдали 945 ударів по 46 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих ударів по Запоріжжю, Запорізькому та Пологівському районах одна людина загинула, ще сім – отримали поранення.

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