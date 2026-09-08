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08 вересня 2026, 08:56

За керівниками НАБУ і САП могли стежити: що знайшли у заступниці генпрокурора

08 вересня 2026, 08:56
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Під час обшуків у першої заступниці генерального прокурора Руслана Кравченка Марії Вдовиченко правоохоронці знайшли матеріали, які можуть свідчити про стеження за керівниками антикорупційних органів, їхніми родинами та підлеглими

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерела у правоохоронних органах, передає RegioNews.

За даними співрозмовників видання, Марія Вдовиченко наразі залишається на посаді першої заступниці генпрокурора.

Також джерела "Української правди" стверджують, що вранці 7 вересня в органах прокуратури отримали розпорядження систематизувати всі наявні матеріали щодо НАБУ і САП.

"Це може свідчити про те, що, попри останні події, генпрокурор мав намір контратакувати антикороргани", – йдеться у публікації.

У матеріалі також зазначається, що результати минулорічної спроби нав'язати російський вплив антикорупційним органам можуть свідчити про те, що в діях Офісу Генерального прокурора на перше місце ставили саму атаку, а не її законність.

Нагадаємо, ввечері 7 вересня Генеральний прокурор Руслан Кравченко написа заяву про відставку з посади. За його словами, рішення про відставку було "політичним" і він ухвалив його свідомо.

Операція "Карфаген" і Генеральна прокуратура: що відомо

5 веренся НАБУ та САП заявили про викриття злочинної організації в межах операції "Карфаген".

За версією слідства, угруповання діяло в Офісі Генерального прокурора та було пов’язане з "кришуванням" шахрайських кол-центрів. Учасники нібито отримували гроші за невтручання в їхню діяльність.

Згодом ЗМІ писали, що обшуки нібито проводять у генпрокурора Руслана Кравченка. Речниця ОГП Мар'яна Гайовська в коментарі журналістам спростувала цю інформацію. За її словами, ані вдома, ані в кабінеті генпрокурора слідчих дій не проводилось.

Основні фігуранти:

  • Сергій Кропива – заступник начальника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу генпрокурора. У матеріалах НАБУ він фігурує під псевдонімом "Канцлер". За версією слідства, саме він був одним із ключових учасників та міг очолювати злочинну організацію. 6 вересня ВАКС взяв Кропиву під варту до 2 листопада з альтернативою застави 120 млн грн.
  • Єлизавета Івахненко – 24-річна фігурантка справи, яка в матеріалах слідства проходить під псевдонімом "Муза". Івахненко відправили в СІЗО з альтернативою 20 млн грн застави
  • Богдан Бойко – президент ФК "Харків". САП заявила, що він також є фігурантом операції та, за версією слідства, координував діяльність мережі шахрайських кол-центрів. Бойко заперечив свою причетність до незаконної діяльності.

Слідчі дії також проводили щодо інших посадовців та осіб, яких правоохоронці перевіряють на можливу причетність до схеми.

Вранці 6 вересня Руслан Кравченко відреагував на слідчі дії і заперечив причетність до можливого "кришування" незаконних кол-центрів та доручив провести перевірки в Офісі Генпрокурора, а працівників підрозділів, пов’язаних із такими справами, перевірити на поліграфі.

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