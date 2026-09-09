Стежили, проникли в авто і підкинули наркотики: викрито провокацію проти екскомандира 47 бригади

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Про це повідомив заступник голови Національної поліції Максим Цуцкірідзе, передає RegioNews.

За його словами, фігуранти є колишніми поліцейськими, які нині проходять військову службу. Слідство встановило, що вони незаконно стежили за Олександром Ширшиним та збирали конфіденційну інформацію про нього.

У ніч із 27 на 28 серпня троє військовослужбовців, за версією слідства, проникли до автомобіля Олександра Ширшина, припаркованого біля його будинку. Всередині вони сховали розфасовані у зіп-пакети наркотичні засоби та психотропні речовини.

Після цього фігуранти повідомили правоохоронцям про нібито наявність заборонених речовин в автомобілі. Коли екскомандир батальйону сів за кермо та вирушив у справах, вони продовжили стежити за ним і передавати правоохоронцям інформацію про його маршрут.

У Харкові автомобіль зупинили поліцейські. Під час огляду вони виявили наркотичні засоби та психотропні речовини, які, за даними слідства, були заздалегідь підкинуті фігурантами.

Трьом військовослужбовцям повідомили про підозру за низкою статей Кримінального кодексу України. Зокрема щодо:

незаконного проникнення до іншого володіння особи,

незаконного збирання та поширення конфіденційної інформації,

незаконного обігу наркотиків та підбурення до притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності.

Наразі готується клопотання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, наприкінці літа екскомандира батальйону 47-ї окремої механізованої бригади Олександра Ширшина затримали у Харкові через підозру у перевезенні та збуті наркотиків. Сам Ширшин заявив, що заборонені речовини йому могли підкинути.

У травні 2025 року тоді командир батальйону 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" Ширшин звинуватив військове командування в "дебільних задачах" і невиправданій втраті людей на Курщині після низки внутрішніх офіційних та неофіційних звернень, які проігнорували.