11:18  09 вересня
У Києві конфлікт між сусідами закінчився стріляниною у дворі багатоповерхівки
12:34  09 вересня
Смертельна ДТП на Кіровоградщині: рятувальники діставали тіло загиблого
16:05  09 вересня
У Харкові чоловік зґвалтував п'яну дівчинку-підлітка
UA | RU
UA | RU
Віктор Таран політолог info@regionews.ua
09 вересня 2026, 15:35

Влада на роздоріжжі: відставка генпрокурора чи чергова політична гра

09 вересня 2026, 15:35
Читайте также на русском языке
Голосів у монобільшості спільно з опозиційними фракціями ніж достатньо для того аби знищити цей корупційний Карфаген
Голосів у монобільшості спільно з опозиційними фракціями ніж достатньо для того аби знищити цей корупційний Карфаген
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Дуже сподіваюсь, що у депутатів вистачить здорового глузду і вони підтримають заяву Генпрокурора про відставку і нікому не прийде в голову гратися в різні політичні ігри на кшталт, ой нам не вистачило голосів.

Голосів у монобільшості спільно з опозиційними фракціями ніж достатньо для того аби знищити цей корупційний Карфаген.

Відставка прокурора, безумовно, є рішенням яке вдарить по владі Зеленського. Але сьогодні на порядку денному стоїть значно більше питання, ніж доля одного посадовця, – питання виживання країни в умовах, коли довіра повністю підірвана і всередині і зовні.

Ставка Зеленським свого часу була зроблена на людей, які один за одним опиняються у центрі корупційних скандалів. І про це пишуть уже не анонімні телеграм-канали, а провідні європейські та американські медіа. Наші партнери читають ці публікації уважніше, ніж нам би хотілося, і роблять із них цілком передбачувані висновки про те, кому і скільки можна довіряти.

Саме тому питання, яке варто ставити прямо це питання переформатування суспільного договору. І йдеться не про косметичні кадрові рішення, а про перегляд суспільного договору по суті.

Таке переформатування стало б реальним кроком назустріч суспільству, яке вже давно і виразно вимагає змін, а водночас чітким сигналом партнерам про те, що влада до цих змін внутрішньо готова.

Часу на це рішення ще залишається, але його значно менше, ніж комусь здається з вікна на Банковій.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Офіс генпрокурора відставка корупція Руслан Кравченко політична гра Карфаген
За керівниками НАБУ і САП могли стежити: що знайшли у заступниці генпрокурора
08 вересня 2026, 08:56
Руслан Кравченко подав у відставку з посади генпрокурора
08 вересня 2026, 07:00
Хто така "Муза" зі справи "Карфаген" та що відомо про її зв'язок із Кропивою
07 вересня 2026, 12:50
Всі новини »
 
Підписуйтесь на RegioNews
07 вересня 2026
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Як виживає місто на північному сході країни та планує захищати укриття від осквернювачів
04 вересня 2026
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Руйнування логістичних центрів провокує подорожчання продовольчих товарів на 10-15% і дефіцит деяких товарів. Втім, масовані обстріли – лише один з факторів, що загрожує продовольчій безпеці країни
21 серпня 2026
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
За оцінками Світового банку, рівень бідності в Україні за роки повномасштабної війни зріс удвічі: з 20% у 2021 році – до 41,6% на початку 2026 року. З'явилися й нові прошарки бідних, яких до цього не ...
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
У Харкові чоловік зґвалтував п'яну дівчинку-підлітка
09 вересня 2026, 16:05
НАБУ проводить обшуки у Тернопільській податковій: що відомо
09 вересня 2026, 15:48
Стежили, проникли в авто і підкинули наркотики: викрито провокацію проти екскомандира 47 бригади
09 вересня 2026, 15:05
Удар по пасажирському поїзду на Харківщині: кількість постраждалих зросла до восьми
09 вересня 2026, 14:38
10 залів, 30 працівників і мільйонні обороти: у Києві викрили підпільну мережу казино
09 вересня 2026, 14:27
Росіяни скинули на Краматорськ п'ять авіабомб: поранено чотирьох цивільних
09 вересня 2026, 14:10
Схопив і силою посадив на клумбу: у Львові спалахнув скандал із військовим ТЦК
09 вересня 2026, 13:49
У Києві після падіння БпЛА спалахнули склади: повідомляють про повторні вибухи
09 вересня 2026, 13:24
Російські FPV-дрони атакували Запорізький район: є загиблий та поранена
09 вересня 2026, 13:13
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Всі публікації »
Віктор Таран
Валерій Чалий
Юрій Касьянов
Всі блоги »