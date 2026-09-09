Влада на роздоріжжі: відставка генпрокурора чи чергова політична гра

Голосів у монобільшості спільно з опозиційними фракціями ніж достатньо для того аби знищити цей корупційний Карфаген

Голосів у монобільшості спільно з опозиційними фракціями ніж достатньо для того аби знищити цей корупційний Карфаген

Фото: з відкритих джерел

Дуже сподіваюсь, що у депутатів вистачить здорового глузду і вони підтримають заяву Генпрокурора про відставку і нікому не прийде в голову гратися в різні політичні ігри на кшталт, ой нам не вистачило голосів.

Голосів у монобільшості спільно з опозиційними фракціями ніж достатньо для того аби знищити цей корупційний Карфаген.

Відставка прокурора, безумовно, є рішенням яке вдарить по владі Зеленського. Але сьогодні на порядку денному стоїть значно більше питання, ніж доля одного посадовця, – питання виживання країни в умовах, коли довіра повністю підірвана і всередині і зовні.

Ставка Зеленським свого часу була зроблена на людей, які один за одним опиняються у центрі корупційних скандалів. І про це пишуть уже не анонімні телеграм-канали, а провідні європейські та американські медіа. Наші партнери читають ці публікації уважніше, ніж нам би хотілося, і роблять із них цілком передбачувані висновки про те, кому і скільки можна довіряти.

Саме тому питання, яке варто ставити прямо це питання переформатування суспільного договору. І йдеться не про косметичні кадрові рішення, а про перегляд суспільного договору по суті.

Таке переформатування стало б реальним кроком назустріч суспільству, яке вже давно і виразно вимагає змін, а водночас чітким сигналом партнерам про те, що влада до цих змін внутрішньо готова.

Часу на це рішення ще залишається, але його значно менше, ніж комусь здається з вікна на Банковій.