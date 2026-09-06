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06 вересня 2026, 14:56

"Не маю стосунку до прикриття колцентрів": генпрокурор Руслан Кравченко зробив різку заяву після розслідування НАБУ

06 вересня 2026, 14:56
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Фото ілюстративне
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Генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив, що не має стосунку до можливого сприяння діяльності незаконних колцентрів. Також він повідомив про відсторонення працівника Офісу генпрокурора, який фігурує у розслідуванні НАБУ

Про це йдеться у заяві, оприлюдненій у соцмережах Офісу Генпрокурора, передає RegioNews.

"У зв’язку з розслідуванням щодо можливого сприяння діяльності незаконних колцентрів вважаю за необхідне чітко зафіксувати свою позицію: я не маю жодного стосунку до прикриття незаконних колцентрів, не давав вказівок сприяти такій діяльності й не використовував для цього повноваження генерального прокурора", — заявив Кравченко.

За його словами, працівника ОГП, який фігурує у розслідуванні НАБУ, відсторонили від виконання службових повноважень. Кравченко також доручив підготувати кадрове рішення про його звільнення відповідно до передбаченої законом процедури.

Водночас генпрокурор наголосив, що винуватість цього працівника має встановити суд.

Кравченко також доручив перевірити роботу Департаменту міжнародного співробітництва, де працював фігурант розслідування НАБУ, а також підрозділу з протидії кіберзлочинності. Під час перевірки планують переглянути ухвалені рішення та результати роботи цих підрозділів.

Окремо генпрокурор доручив організувати поліграф для всіх працівників структурних підрозділів, які мають стосунок до процесуального керівництва та розслідування справ щодо незаконних колцентрів.

"Окремо доручив організувати проходження поліграфа всіма працівниками структурних підрозділів, які мають відношення до процесуального керівництва та розслідування справ щодо незаконних колцентрів. Це стосується всіх без винятку", — йдеться у заяві.

За словами Кравченка, за результатами перевірок ухвалюватимуть кадрові та службові рішення, а за наявності підстав — і кримінально-процесуальні.

Він зазначив, що протягом останнього року правоохоронці затримували працівників прокуратури та повідомляли їм про підозри. За його словами, Офіс генпрокурора не приховував таких випадків і сам публічно про них повідомляв.

Кравченко також навів статистику роботи правоохоронців щодо незаконних колцентрів. За його словами, за останні 12 місяців провели понад 1050 обшуків, припинили діяльність близько 340 колцентрів та понад 5 тисяч операторських місць. Наразі розслідують 147 кримінальних проваджень, понад 183 людям повідомили про підозру, а обвинувальні акти щодо 93 осіб уже скерували до суду.

"Жодні результати роботи не можуть бути виправданням для зловживань усередині прокуратури", — наголосив генпрокурор.

Кравченко також заявив, що під час слідчих дій НАБУ правоохоронцям надали повний доступ до його робочого кабінету та всього, що вони мали оглянути. За його словами, жодних перешкод слідчим не створювали.

Окремо генпрокурор прокоментував фотографію сейфа, яку поширюють у медіа та соціальних мережах.

"Сейф на фото, яке поширюють у медіа та соціальних мережах, не знаходиться в Офісі генерального прокурора. Він не має стосунку ані до мого робочого кабінету, ані до інших працівників ОГП. Твердження про протилежне — неправда", — заявив Кравченко.

Він також заперечив повідомлення про своє зникнення.

"Розумію, що багатьом хотілось би, щоб я "сховався”, опинився в лікарні, чи щось інше. Розчарую своїх "прихильників”: вчора був на робочому місці, сьогодні в робочому режимі, і трохи спорту. Працюємо далі", — йдеться у заяві.

Нагадаємо, що 6 вересня НАБУ та САП заявили про викриття злочинної організації, яку, за версією слідства, очолював посадовець Офісу генерального прокурора. Слідство пов’язує її діяльність із "кришуванням" мережі шахрайських колцентрів та легалізацією майна.

Напередодні з'явилась інформація про те, що Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура проводять спецоперацію з викриття злочинної організації, яку, за даними слідства, очолює посадовець Офісу Генерального прокурора.

Згодом ЗМІ писали, що обшуки нібито проводять у генпрокурора Руслана Кравченка. Речниця ОГП Мар'яна Гайовська в коментарі журналістам спростувала цю інформацію. За її словами, ані вдома, ані в кабінеті генпрокурора слідчих дій не проводилось.

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Офіс генпрокурора НАБУ заява Кравченко Руслан Андрійович
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