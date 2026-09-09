Смертельна ДТП на Кіровоградщині: рятувальники діставали тіло загиблого
ДТП сталася ввечері 8 вересня між селами Седнівка та Мала Ганнівка Кропивницького району
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.
Попередньо, автомобіль вилетів з дороги та врізався в дерево. Легковик перетворився на купу металобрухту.
Внаслідок аварії загинув водій авто, 41-річний чоловік. Рятувальники деблокували тіло загиблого з понівеченого авто.
Усі обставини та причини аварії встановлюють правоохоронці.
Нагадаємо, вдень 8 вересня на Одещині зіткнулися два рейсові автобуси. Внаслідок аварії загинули дві жінки. Ще 25 пасажирів, серед яких п'ятеро дітей, дістали травми.
07 вересня 2026
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Як виживає місто на північному сході країни та планує захищати укриття від осквернювачів
04 вересня 2026
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Руйнування логістичних центрів провокує подорожчання продовольчих товарів на 10-15% і дефіцит деяких товарів. Втім, масовані обстріли – лише один з факторів, що загрожує продовольчій безпеці країни
21 серпня 2026
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
За оцінками Світового банку, рівень бідності в Україні за роки повномасштабної війни зріс удвічі: з 20% у 2021 році – до 41,6% на початку 2026 року. З'явилися й нові прошарки бідних, яких до цього не ...
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
Російські FPV-дрони атакували Запорізький район: є загиблий та поранена
09 вересня 2026, 13:13Новий посол у США: вимоги Зеленського та пастка тимчасового призначення
09 вересня 2026, 12:56Оренда житла в Чернівцях зросла: які ціни у вересні та де шукати дешевше
09 вересня 2026, 12:20Російський "Шахед" поцілив у потяг "Харків – Ізюм": виникла пожежа, є постраждалі
09 вересня 2026, 11:52На Полтавщині ворожі дрони атакували підприємство та будинки: є поранена
09 вересня 2026, 11:35У Києві конфлікт між сусідами закінчився стріляниною у дворі багатоповерхівки
09 вересня 2026, 11:18Через обстріли є знеструмлення у п'яти областях, на Запоріжжі ворог атакував енергетиків – Міненерго
09 вересня 2026, 10:53На Харківщині росіяни повторно вдарили дронами по місцю роботи рятувальників
09 вересня 2026, 10:34Влучання у 24-поверхівку в Києві: постраждали шестеро людей
09 вересня 2026, 10:19
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні