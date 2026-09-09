Удар по пасажирському поїзду на Харківщині: кількість постраждалих зросла до восьми
Кількість постраждалих внаслідок російського удару по пасажирському поїзду в Ізюмській громаді Харківської області зросла до восьми людей
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.
За його словами, по медичну допомогу звернулася ще одна жінка.
Наразі семеро постраждалих перебувають у стані середньої тяжкості. Ще один чоловік – у важкому стані.
Медики надають постраждалим усю необхідну допомогу.
Нагадаємо, в середу, 9 вересня, о 10:00 російські війська завдали удару безпілотником типу "Шахед" по потягу на Харківщині. Раніше було відомо, що внаслідок атаки постраждали шестеро людей.
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